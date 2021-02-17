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Интересное
Что произошло с молодой женой умершего Бориса Грачевского
17.02.2021

Со дня смерти Бориса Грачевского прошел месяц. Молодая вдова создателя "Ералаша" часто бывает на Троекуровском кладбище, где покоится ее супруг. Екатерина Белоцерковская не скрывает, что находится в ужасном состоянии.

Молодая жена Бориса Грачевского пока не в силах справиться со своей скорбью. Екатерина Белоцерковская после смерти мужа надеялась, что как-то сможет вернуться к нормальной жизни хотя бы ради сына Филиппа, которого она родила от мэтра в апреле 2020 года. Однако день ото дня 36-летней вдове становится только хуже.

"Говорят, что со временем будет легче... Но не мне... С каждым днем мне только хуже... Я пытаюсь... Но все тщетно...", - пишет она в блоге по совместной фотографией с Борисом Юрьевичем.

Женщину поддерживают друзья и знакомые. Не остается в стороне и вторая жена режиссера Анна Панасенко. Она написала под постом Екатерины кратко: "Держись".

Белоцерковская часто бывает на могиле Грачевского. Кажется, она выплакала все глаза. Вот и сейчас вдова посетила место захоронение режиссера, показав, как выглядит погост спустя месяц после похорон.

"Как мне хочется прижаться к тебе… Но теперь я могу прижаться только к холодной земле… Я всегда буду рядом, мой ангел", - обратилась Екатерина к любимому мужу.

В кадре заметно, что за могилой Грачевского тщательно ухаживают: земля аккуратно укрыта еловыми ветками, а сверху лежат охапки роз. На месте захоронения стоит фотография создателя "Ералаша" в черной рамке под стеклом.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года в больнице после заражения коронавирусом. У режиссера остались молодая супруга и четверо детей от разных браков. Белоцерковской пришлось срочно выходить на работу. Вдова недавно отправилась в первую после похорон мужа рабочую поездку. "Первый полет. Страшно. Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", - говорила актриса.

Ольга ЛИБГАРДТ


 
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