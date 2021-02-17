17 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Алло, заправки, остановитесь! Четвертое повышение цен на топливо за 2 месяца
17.02.2021

Весьма странно и подозрительно. Сегодня, 17 февраля, стало известно об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, стоимость бензина марки АИ-95 за литр составит 18,25 лея. В среднем цены на бензин выросли на 60 банов.

Цена на дизельное топливо в среднем выросла на 50 банов – до 15,55 леев.

С начала года бензин подорожал почти на 3 лея за литр (19,5%), а дизельное топливо – на 2,5 лея (19,2%).

Повышение цен на топливо объясняют ростом мировых котировок цен на нефть, однако, как мы писали ранее, дело скорее все же в картельном сговоре и желании поставщиков любым путем получить максимальную прибыль.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.