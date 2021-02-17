Алло, заправки, остановитесь! Четвертое повышение цен на топливо за 2 месяца

Весьма странно и подозрительно. Сегодня, 17 февраля, стало известно об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, стоимость бензина марки АИ-95 за литр составит 18,25 лея. В среднем цены на бензин выросли на 60 банов.

Цена на дизельное топливо в среднем выросла на 50 банов – до 15,55 леев.

С начала года бензин подорожал почти на 3 лея за литр (19,5%), а дизельное топливо – на 2,5 лея (19,2%).

Повышение цен на топливо объясняют ростом мировых котировок цен на нефть, однако, как мы писали ранее, дело скорее все же в картельном сговоре и желании поставщиков любым путем получить максимальную прибыль.

Автор: Михаил Генчу