За время правления И.Чебана - не выдалось ни одного незаконного разрешения на строительство

С тех пор как Ион Чебан стал генеральным примаром Кишинева незаконных авторизаций на строительство в столице не выдавалось, и в этом принципиальное отличие нынешних столичных властей от предыдущих.

Об этом говорилось в ходе передачи с участием столичного градоначальника на одном из частных телеканалов. Как отметил Ион Чебан, нынешнее руководство Кишинева отзывает авторизации на строительство, после чего компании-застройщики обращаются в суд, который зачастую принимает неоднозначные решения.

– Полномочия примэрии заканчиваются на этапе выдачи авторизации, после чего она не имеет права вмешиваться, если в строительстве выявляются нарушения. Если авторизация дана на строительство 2 этажей, а компания впоследствии строит 4, то примэрия не может помешать этому. Примэрия может лишь отозвать авторизацию, но компания обращается в суд. С судебными инстанциями у нас отношения сложные. Некоторые судьи подменяют и примара, и вице-примаров, и Муниципальный совет, пытаясь обязать нас выдавать разрешительную документацию. Но до сих пор ни у кого этого не получилось, – заявил Ион Чебан.

Чебан подчеркнул, что примэрия делает все от нее для борьбы с незаконным строительством, в том числе и на законодательном уровне.

– Мы говорим об этом в парламенте, предлагаем ужесточить законы в данной сфере, десятки изменений уже произведены, также есть зарегистрированные в парламенте проекты. Однако в силу различных обстоятельств этот процесс продвигается медленно, – пояснил столичный градоначальник.

Тем не менее, в конечном итоге консенсус по этому вопросу будет найден, убежден Ион Чебан.