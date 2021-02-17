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Унионисты требуют от России компенсаций за участие молдавских военных в афганской войне
17.02.2021

Прибалтийский пример заразителен. Война в Афганистане с 1979-го по 1989-й год - также "отличный повод" повышать градус напряженности в отношениях с Россией, требуя от нее "компенсаций". Так рассуждает Василий Костюк, бывший либерал, который сейчас носится со своим политическим движением Democratia Acasa. Делая ставку на неприхотливых сельских жителей и их потенциальные голоса, Костюк уже давно разъезжает по селам и, по сути, ведет предвыборную кампанию.

В то же время он использует любую возможность, чтобы подчеркнуть, что он - не просто так, а гордый румын. И хотя речь его, мягко говоря, напоминает не румынскую, а банальный сельский говор вперемежку с русскими словами, Костюка это не смущает.

В день очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана Костюк решил предъявить претензии Москве - в публикации, посвященной данному событию, он выдвинул требование "рассчитаться за каждого погибшего в Афганистане молдавского воина" и выплатить компенсации всем оставшимся живым. Всего через горнило афганской войны прошли более 12 тыс. военных из Молдовы, 301 из которых погиб.


 
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