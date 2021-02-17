В Молдове не все еще потеряно: кассир в супермаркете отдал продукты старушке, у которой не хватило денег

"Ситуация. Магазин на Пушкина, впереди меня через одного человека, этот парень обслуживает скромно одетую пожилую женщину, которая покупает хлеб - простые булки и ещё.что-то, - пишет в фб в группе Blacklist город Кишинев Leo Lev Funblog. - Женщина долго роется в кошельке, потом краснеет, поднимает глаза и говорит, что у неё не хватает денег. Сумма не очень большая, как я понял около 2 леев или чуть больше. Я, честно говоря, в начале не совсем разобрался в ситуации, да и женщина говорила тихо, но в тот момент, когда я понял, что происходит и хотел предложить ей помощь, парень уже спокойным голосом сказал:

- Не надо, вы не чего не должны.

Женщина не ожидала такого ответа и не поняла, что происходит, тогда он сказал ещё раз :

- Вы ничего не должны, всё порядке, оставьте.

Женщина смущённо поблагодарила и ушла. Когда подошла моя очередь, я обратил внимание, что парень очень вежлив и аккуратен. Зовут его ( если я не ошибаюсь) Киртоакэ Артур.

Когда я вижу такие небольшие, но очень важные, добрые дела, мне кажется, что в этой стране, не всё ещё потеряно. Спасибо тебе Артур, ты хороший парень и настоящий профессионал!

Уважаемая администрация магазина, гордитесь такими сотрудниками! Я и вся эта огромная группа, будем совсем не против, если вы как-то премируете Артура, ну или хотя бы дадите внеочередной выходной".