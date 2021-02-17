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Общество
Вместо сельпо – современная остановка: комментарий примара Кишинева
17.02.2021

Обгоревший остов магазина в столице сносят рабочие.

– Недавно сгоревший павильон, находящийся возле остановки общественного транспорта по адресу бульвар Константина Негруцци, 2, сносится. Там будет возведена новая современная остановка. Уточняю, что разрешительные документы экономического агента, которому павильон принадлежал 22 года, истекают в июне нынешнего года.

Экономический агент отказался осуществлять деятельность в течение этого периода, и муниципальные власти сносят коммерческий объект до истечения срока действия документов, - написал в соцсетях примар Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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