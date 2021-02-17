Прозападные СМИ решили превратить нас в мировое зло, - Цырдя

В противостоянии участвуют 14 000 НПО и более 100 прозападных СМИ. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя рассказал о политическом противостоянии с прозападными СМИ, значительно усилившемся за последние три месяца. Публикуем его пост без купюр.

- В ноябре 2020 мы выпустили книгу Гражданское общество в Молдове: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны. Рассказали про сеть Сороса, НПО и их роль в подчинении юстиции, убийстве демократии, внешнем управлении, борьбе с русским языком и СМИ, с традиционными ценностями и тд. Показали, как НПОкратия получила 1 млрд $ извне, потратив его на кофебрейки и на всякую чушь.

За эти 3 месяца нас решили превратить в мировое зло.

1. Посол ЕС Михалко обвинил нас в том, что мы являемся угрозой евроинтеграции.

2. Посол Голландии заявил, что мы представляем угрозу для правового государства.

3. Платформа гражданского общества (150 НПО) сделала несколько заявлений, согласно которым, ваш скромный слуга наносит удары по восточно- европейскому партнерству и по основам демократии.

4. Партия ПДС (эманация сети Сороса) объявила нас топовым "коррупционером".

5. Сеть Сороса уже стала толкать другую ахинею - я, оказывается, чемпион по hate speach (язык ненависти).

6. Вчера, 16 февраля, соросята из Украины внесли нас на сайт миротворец, объявив угрозой национальной безопасности Украины за критику Зеленского. С требованием к органам безопасности заняться нами.

Как далеко пойдут Соросята против правды? Нам кажется, что до конца. Видимо, и у нас нет другого пути.

Да, их 14 000 НПО, более 100 СМИ, а мы одни. Но с нами – правда, - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу

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