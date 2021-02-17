У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот

На одной из последних передач шоу "Давай поженимся" жених набросился на ведущих и обругал их. По его словам, их шоу давно устарело и уже никому не интересно, а сами ведущие постоянно хамят гостям.

Героем очередной программы "Давай поженимся", вышедшей в эфир Первого канала 28 октября, стал 37-летний адвокат Максим. Он с порога начал вступать в перепалку с ведущими. В итоге разразился скандал. После визитной карточки героя Лариса Гузеева спросила, не он ли пишет ей в "Инстаграм" колкие комментарии и обзывательства. На это мужчина заявил, что она льстит себе.

Затем Максим перешел в атаку. Он заявил, что программа устарела, а репертуар у нее один и тот же. Досталось и Розе Сябитовой. Адвокат обвинил ее в циничности и в том, что она постоянно ставит деньги на первое место, не говоря ни слова о чувствах.

Невесты в шоке смотрели на происходящее со стороны. Многие отметили, что адвокат откровенно хамит женщинам. Лариса Гузеева не вытерпела издевательств и попросила в следующий раз предоставить нарезку доказательств ее фраз, где она якобы унижает героев. На это адвокат заявил, что у ведущей не хватит денег на его услуги.