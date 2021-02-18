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Здоровье
Рекорд 2021-го года - 1 301 новый случай заражения Covid-19
17.02.2021

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.
Согласно данным на сегодня, 17 февраля, за последние 24 часа подтвердился 1 301 новый случай заражения коронавирусом. Были проведены 3 252 теста. 

За сутки коронавирусом заразились 44 медработника - 15 медиков, 19 медсестер и 10 человек вспомогательного персонала. 
С момента начала пандемии от последствий заражений коронавирусом умерли 3 697 жителей Молдовы.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.  

Автор: Михаил Генчу


 
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