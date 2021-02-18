Ограничение числа пассажиров в транспорте вступило в силу

Нервы на пределе. Многие водители говорят, что ограничение заполняемости общественного транспорта лишь наполовину, невозможно соблюдать. Другие сетуют, что в таких условиях они работают почти даром. Возмущены решением властей и пассажиры, которым теперь приходится долго ждать транспорт.

На Центральном автовокзале некоторые водители оставляли людей на перроне:

"Мне не разрешили сесть, места есть, но не разрешили. Больше десяти не садятся, вот должна искать другую машину", - жалуется пассажирка.

"Я час ждала на остановке, они сворачивали направо и ехали на остановку, пропускали нас", - рассказывает другая.

Некоторых пассажиров попросили выйти из транспорта сразу же после того, как они сели:

- Почему вы высадили их из микроавтобуса? - Потому что не разрешают, я сейчас услышал, не знал до сих пор. Сказали, в эти дни будут проверять и предупреждать. - Все выходят и нам не на чем ехать домой.

"Понятно, что мы должны защищаться от этого COVID-19, это очень опасный вирус, особенно для нас, которые не соблюдают, но нужно найти какое-то решение, людям нужно передвигаться, они работают, иначе как им содержать семьи", - жалуется пассажир.

С другой стороны, на Южном автовокзале нашлись водители, которые заполняли микроавтобусы полностью:

"Мы возим много людей, работающих в Республиканской больнице и, если возьмем только девятерых, значит другие не попадут на работу, некому будет трудиться в больнице".

"Невыгодно, если будет так продолжаться, мы говорили со всеми водителями, мы тогда совсем прекратим работу. Невозможно так работать".

"Если возить только 50% пассажиров, тогда нужно и налоги платить только наполовину, 50% за топливо, за всё. Если останемся без работы, кто нам будет платить, кто нас содержать будет, кто-то об этом подумал?".

Возмущаются и пассажиры: "Решение простое: либо дают больше микроавтобусов, либо каждый покупает себе машину".

"Должна быть альтернатива, люди должны на чём-то другом ездить на работу. Это очень глупое решение и они хорошо это знают".

Ранее власти продлили чрезвычайное положение в области здравоохранения до 15 апреля и ограничили до 50% заполняемость общественного транспорта, в том числе железнодорожного.

Автоперевозчики в ответ объявили, что ограничения ставят под угрозу существование отрасли, которая может оказаться на грани банкротства и потребовали субсидий. Они также заявили, что после первого штрафа сразу приостановят движение по всем маршрутам и устроят протесты перед зданием правительства.