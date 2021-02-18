Кишинёвские зоозащитники вышли на протест в ответ на заявление мэра

Акция протеста защитников животных у столичной мэрии. Около двух десятков человек выступили с требованием решить проблему бродячих собак цивилизованными методами. Вопрос остро встал после того, как на прошлой неделе бездомные псы покусали двух детей, а мэр Ион Чебан отдал распоряжение службам, сопроводив его неоднозначным комментарием.

"В соответствии с действующим законодательством, без жалоб и всевозможных толкований. Хотят протестовать - пусть протестуют. Мы не можем ставить интересы любителей животных и самих животных выше здоровья детей и людей", - заявил мэр.

От мэрии требуют внедрения программы, касающейся бродячих собак. По словам активистов, она была одобрена в сентябре 2019 года и предусматривает, что бездомных псов должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, а затем отпускать в город. Люди говорят, что городские службы не занимаются проблемой бездомных животных:

"Есть регламент, но он не соблюдается. Я это написала, потому что денег выделяют много, а до назначения они не доходят. Это огромная проблема".

Один из участников пришел на протест со своей собакой: "Я опасаюсь, что посыл кишиневского мэра может привести к злоупотреблениям. Надеюсь, этого не произойдет. Он должен поддержать эти души".

Глава Центра стерилизации собак Роман Трахтман говорит, что программа, за которую борются протестующие, опасна и бесполезна.

В столичном приюте сейчас находятся 783 собаки. Стерилизация животных приостановлена из-за отсутствия ветеринара. По данным городской администрации, в столице насчитывается порядка четырех тысяч бездомных собак.