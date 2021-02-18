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Политика
Советники Майи Санду представили декларации об имуществе
18.02.2021

Некоторые из советников президента Майи Санду уже подали декларации об имуществе за прошлый год. В то время как одни заявляют о скромных доходах, другие указывают дома и автомобили стоимостью более миллиона леев.

Согласно декларации об имуществе и личных интересах, советник президента в области здравоохранения Алла Немеренко получила в прошлом году более ста тысяч леев в качестве зарплаты от Министерства здравоохранения и 30 тысяч от Государственного медико-фармацевтического университета им. Николае Тестемицану, сообщает Jurnal.md.

Более того, будучи консультантом Всемирной организации здравоохранения, а также двух компаний в Германии и Франции, она получила более 9 тысяч долларов и почти 12 тысяч евро. Алла Немеренко также получила пенсию в размере почти 64 тысяч леев и компенсацию от муниципального совета Кишинева в размере более тысячи леев.

Члены семьи Аллы Немеренко также получили зарплату в 37 тысяч леев от трех компаний. Немеренко не указала никакой собственности - только автомобиль Nissan, купленный в 2019 году за 280 тысяч леев. Она также заявила, что у нее есть два банковских счета, на которых у нее в общей сложности более 250 тысяч леев.

Олеся Стамате, советник Майи Санду в области правосудия, получила в прошлом году зарплату в 279 тысяч леев от Ассоциации за эффективное и ответственное управление и почти 700 долларов от НПО.

Семья Олеси Стамате получила доход в размере более двух миллионов леев от телекоммуникационной компании, а также проценты в размере 150 евро с депозитного счета. Олеся Стамате владеет двумя участками земли сельскохозяйственного назначения общей стоимостью почти 19 тысяч леев и квартирой площадью 70 квадратных метров стоимостью 437 тысяч леев. Она владеет Porsche Macan, купленным в 2019 году за миллион леев. На двух банковских счетах семья Олеси Стамате хранит 186 тысяч евро.

Кристина Герасимова, советник президента по внешней политике, в 2020 году получила зарплату в размере почти 33 тысяч евро от неправительственной организации в Германии. За преподавательскую деятельность она также получила от нескольких учебных заведений в стране и за рубежом 4 700 евро, более 8 тысяч фунтов стерлингов и 500 долларов. Кристина Герасимова получила 500 евро по договору аренды.

Советнику президента в области внешней политики принадлежат три квартиры общей стоимостью 474 тысячи евро. На двух банковских счетах у Герасимовой хранятся 27 тысяч фунтов стерлингов и почти 4 тысячи евро.

В прошлом году советник Майи Санду в области образования и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей получила зарплату в размере более 50 тысяч леев от парламента Республики Молдова и 98 тысяч леев от Министерства образования. Лилиана Николаеску-Онофрей также получила почти 20 тысяч евро от греческой компании. Ее семья получила от книжного издательства 19 000 леев.

Лилиана Николаеску-Онофрей владеет двумя квартирами общей стоимостью 895 тысяч леев и еще одним строением стоимостью 15 тысяч леев. Семья Лилианы Николаеску-Онофрей владеет автомобилем Honda стоимостью восемь тысяч евро. На 10 банковских счетах советник президента и члены ее семьи хранят 26 тысяч леев и 17 тысяч евро. Семья Лилианы Николаеску-Онофрей владеет акциями двух компаний, от которых она получила в прошлом году почти 11 тысяч леев.

Советник президента по связям с диаспорой Елена Друца получила в прошлом году от НКСС компенсацию в размере почти 132 тыс. леев. Ее семья также получила от двух компаний заработную плату в размере 36 тысяч леев и 25 тысяч евро. Елена Друца владеет пятью земельными участками общей стоимостью 52 тысячи леев. У нее есть квартира стоимостью более миллиона леев и две машины общей стоимостью 49 тысяч евро. Семья советника президента по связям с диаспорой хранит на банковском счете 131 тысячу леев, а в прошлом году получила пять тысяч леев от компании, в которой она владеет акциями.

Советник по связям с общественностью Сорина Штефырцэ (на фото) получила в прошлом году в виде зарплаты 19 тысяч евро и 447 тысяч леев. У нее есть две квартиры, одна из которых куплена в 2021 году более чем за миллион леев. Другая стоит 310 тысяч леев. У Штефырцэ  также есть машина стоимостью 355 тысяч леев, на двух банковских счетах -  13 тысяч евро и 82 тысячи леев.


 
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