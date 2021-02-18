Просто странно звучит, когда левые, правые, технократы и просто валенки - говорят одними и теми же словами.

Констатируем, что Партия социалистов, партия "ШОР", партия "Достоинство и правда" и (пока ещё) несостоявшийся кандидат на пост премьер-министра Молдовы Марианна Дурлештяну говорят одними и теми же тезисами по ситуации в стране и вокруг политического кризиса.

Может и совпадение, ибо вариантов его преодоления и впрямь не так уж и много.

Это не значит, что абсолютно права Майя Санду, занявшая по-своему непримиримую позицию. Просто странно звучит, когда левые, правые, технократы и просто валенки - говорят одними и теми же словами.

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