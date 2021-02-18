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Семья
Некоторые молдаване решились забронировать отдых на море на летние месяцы, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса
Туристические агентства заявляют, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, которые покупают пакеты по раннему бронированию, увеличилось примерно на 30 процентов. При этом представители турфирм заверяют, что, если ограничения продолжат действовать в летний период или у человека будет положительный тест на новый тип коронавируса, вся сумма будет возвращена клиенту.
По словам турагентов, Турция, Болгария и Греция - самые популярные направления отдыха, которые выбирают молдаване в этом году.
"У нас есть предварительные брони. В этом году они стартовали намного позже обычного. Несмотря на то, что люди боятся, они идут на риск и платят за путевки на летние каникулы", - рассказала представитель туристического агентства.
Для тех, кто переживает, что потеряют деньги, в случае введения новых ограничений, туристические агентства дают заверения, что 100% оплаченной суммы будет возвращено.
«Практически все операторы возвращают 100% стоимости тура, если у вас подтвержден положительный результат на коронавирус», - заявил представитель турагентства.
@Telegram VM
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