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Семья
Некоторые молдаване решились забронировать отдых на море на летние месяцы
18.02.2021

Некоторые молдаване решились забронировать отдых на море на летние месяцы, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса

Туристические агентства заявляют, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, которые покупают пакеты по раннему бронированию, увеличилось примерно на 30 процентов. При этом представители турфирм заверяют, что, если ограничения продолжат действовать в летний период или у человека будет положительный тест на новый тип коронавируса, вся сумма будет возвращена клиенту.

По словам турагентов, Турция, Болгария и Греция - самые популярные направления отдыха, которые выбирают молдаване в этом году.

"У нас есть предварительные брони. В этом году они стартовали намного позже обычного. Несмотря на то, что люди боятся, они идут на риск и платят за путевки на летние каникулы", - рассказала представитель туристического агентства.

Для тех, кто переживает, что потеряют деньги, в случае введения новых ограничений, туристические агентства дают заверения, что 100% оплаченной суммы будет возвращено.

«Практически все операторы возвращают 100% стоимости тура, если у вас подтвержден положительный результат на коронавирус», - заявил представитель турагентства.

@Telegram VM


 
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