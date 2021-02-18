Ореховый король, бенефициар приватизации Дома печати и столовой парламента, человек распродавший всю банковскую систему страны и десятки стратегических госпредприятий....

Этот человек поклялся послу ЕС, не объединяться "с ворами и бандитами" и подхрюкивать во всем Майи Санду, участнице кражи миллиарда и концессии аэропорта.

А посол, видимо, дал гарантии, что он сидеть не будет. Никто же из АЕИ не сидит, верно? Теперь вы понимаете, почему никто не сидит?

Вот так. Вор вору подпевает и страной управляют...

@Point...