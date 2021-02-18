Слесарь-газовщик обвиняется в убийстве

Достигнуты результаты по делу в Хынчешть, где в одном из домов, в октябре 2019 года, были обнаружены тела двух парней, в возрасте 24 и 25 лет, и 21-летней девушки. Прокуроры передали в суд уголовное дело, в качестве обвиняемых в нём фигурируют слесарь-настройщик и неквалифицированный рабочий. Оба обвиняются в „причинении смерти по неосторожности”, передаёт IPN.

Генеральная прокуратура уточняет, что в октябре 2019 года, находясь в одном из домов города Хынчешть с целью проверки работоспособности газовой отопительной системы, ранее установленной неавторизованным лицом, слесарь сознательно допустил её ввод в эксплуатацию в неисправном состоянии. По данным прокуроров, слесарь знал о том, что неавторизованное лицо не выполнило работы по надлежащей герметизации выхлопной системы.

В результате халатных действий подсудимых за два дня в доме скопилось большое количество угарного газа. Результаты отчётов экспертиз, проведённых по распоряжению прокуроров, ведущих это дело, показали, что причиной смерти погибших стало отравление смертельной дозой угарного газа.

Подсудимые, возраст одного из которых составляет 36 лет, а другого – 42 года, заявляют о своей невиновности. Ранее они уже преступали закон, к ним были применены меры наказания, не связанные с лишением свободы: к одному – за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, к другому – за незаконное производство, приобретение и хранение наркотиков. За те преступления, в которых их обвиняют сейчас, законодательство предусматривает до шести лет лишения свободы.