Наталья Гаврилица: Если за нас проголосуют, мы будем управлять несколько недель, затем подадим в отставку

Наталья Гаврилица говорит, что если Конституционный суд признает конституционным президентский указ, по которому она повторно была выдвинута кандидатом на пост премьер-министра, а затем получит вотум доверия парламента, то кабинет министров подаст в отставку через несколько недель после вступления в должность. Гаврилица отмечает, что правительство не может функционировать без парламентского большинства, а наделение кабинета министров властью – это не что иное, как продолжение агонии нынешнего парламента, - передает IPN.

Назначенный премьер-министр говорит, что ставка второй попытки облечь правительство властью намного выше первой, а в случае, если фракции в законодательном органе пожелают отложить проведение досрочных выборов, оказав ему вотум доверия в парламенте, она подаст в отставку.

„Если за нас проголосуют, мы подготовили антикризисную программу и комплекс антикоррупционных мер. Мы предложим их, продемонстрируем отсутствие поддержки в парламенте, потому что я не вижу, как социалисты с Шором проголосуют за создание Антикоррупционного трибунала, а потом мы уйдем в отставку” - заявила назначенный премьер-министр Наталья Гаврилица в передаче „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

Кроме того, Наталья Гаврилица отметила, что если она получит вотум доверия в парламенте, то сотрудники госструктур, которые не в ладах с законом, услужливые прежним властям, будут уволены, а система будет очищена от коррумпированных элементов.

“Мы готовы сменить всех государственных деятелей, представителей правительства на местах, у нас достаточно человеческих ресурсов, которые смогут немедленно приступить к работе, у нас есть опыт управления на местном и национальном уровнях”, - сказала также Наталья Гаврилица.

Назначенный премьер говорит, что её партия не поддерживает идею депутатов от партии „Платформа DA”, согласно которым было бы необходимо создать проевропейское правительство меньшинства во главе с Андреем Нэстасе.

„Правительство меньшинства не смогло бы решить ни проблемы граждан, ни приблизило бы дату досрочных парламентских выборов, а только продлило бы агонию, в которой мы находимся, поэтому мы не поддерживаем этот вариант”, - сказала Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица была повторно выдвинута на пост премьер-министра после того, как ее первая попытка вступить в должность премьер-министра провалилась. Депутаты ПСРМ обжаловали указ президента в Конституционном суде, а 23 февраля судьям предстоит вынести решение о его соответствии Конституции.