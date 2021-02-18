Противоречивые мнения лидеров проевропейских партий о миноритарном правительстве

Нет консенсуса между лидерами ПДС, партии „Платформа DA” и ДПМ относительно необходимости наделить властью миноритарное правительство. В то время как председатель партии „Платформа DA” Андрей Нэстасе говорит, что такая антикризисная исполнительная власть решит насущные проблемы людей, временно исполняющий обязанности председателя ПДС Игорь Гросу считает, что облечение властью любого правительства в нынешних условиях не приведёт ни к чему иному, как только отложит дату досрочных выборов. А председатель ДПМ Павел Филип утверждает, что для избрания правительства меньшинства необходим диалог в расширенном формате между подлинными политическими силами в парламенте, - передает IPN.

Председатель партии „Платформа DA” Андрей Нэстасе говорит, что если Конституционный суд признает неконституционным указ президента о повторном назначении Натальи Гаврилица, то предложение „Платформы DA” о миноритарном правительстве может стать решением для страны.

„Наше предложение премьер-министра не принимается во внимание, мяч находится у госпожи президента. Выставление Шора постоянно на первую линию – это отговорка. В стране есть партии, которые ищут решений, а не отговорок. Весь этот парламент проголосовал за правительство блока „ACUM” с Майей Санду в качестве премьер-министра. Мы хотим антикризисное правительство, которое должно решать насущные проблемы народа”, - заявил Андрей Нэстасе в передаче „Secretele Puterii” („Тайны власти”) на Jurnal TV

В то же время лидер ДПМ Павел Филип считает, что партия „Платформа DA” должна была раньше выступить с этой инициативой перед всеми подлинными политическими силами в парламенте.

„Без политической поддержки в парламенте невозможно добиться очень важных дел, но всё же, если есть возможность сдвинуть вещи на 10 см, это надо сделать сейчас, потому что, если выжидаешь идеальных условий, их у вас может никогда не быть. Если было желание сформировать правительство меньшинства, необходимо было приступить к более широкому диалогу”, - заявил лидер ДПМ Павел Филип.

С другой стороны, исполняющий обязанности председателя ПДС Игорь Гросу говорит, что любое правительство, созданное нынешним парламентом, лишь переносит дату досрочных парламентских выборов.

„Сценарий миноритарного правительства может произойти и в случае правительства Гаврилица, если Шор-Плахотнюк-Додон испугаются и, во избежание досрочных выборов, проголосуют за него. Она предложит какие-то непопулярные для коррупционеров законы, и ее уволят или она сама подаст в отставку. Мы придём всё к тем же досрочным парламентским выборам. Только досрочные выборы будут отложены, и в этом плохая сторона дела”, - заявил Игорь Гросу.

Согласно Конституции, две неудачные попытки облечения властью правительства приводят к роспуску парламента и объявлению досрочных парламентских выборов. Первая попытка исчерпана 11 февраля, когда кабинет министров, который предложила назначенный премьер-министр Наталья Гаврилица, не получил в парламенте ни одного голоса.