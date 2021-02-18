Я готова оказать политическую поддержку для достижения прогресса, действующий председатель ОБСЕ

Приоритетом шведского председательства в ОБСЕ является защита европейского порядка и безопасности, а также защита всех установленных принципов. К ним относятся, в том числе, право государств на территориальную целостность, а также право государств самостоятельно определять свою политику безопасности. Заявления принадлежат действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Швеции Анн Линде. По завершении визита в Республику Молдова официальный европейский представитель заявила, что готова оказать необходимую политическую поддержку для достижения прогресса в процессе приднестровского урегулирования, - передает IPN.

„Миссия ОБСЕ в Молдове остается жизненно важной для завершения процесса приднестровского урегулирования. Мы все содействуем в поиске этого решения. Во время визита меня воодушевило четкое послание о поддержке этого процесса. Есть еще определённые вызовы, и важно сделать небольшие шаги, чтобы оставаться на том же пути”, - отметила министр иностранных дел Швеции.

По словам Анн Линде, проведённые дискуссии касались конкретных мер по укреплению доверия между сторонами и продвижению процесса урегулирования на всех этапах. „Следует способствовать процессу регулирования в соответствии с принципами независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках признанных на международном уровне границ с особым статусом для Приднестровья”, - утверждает Анн Линде.

Официальный европейский представитель также сказала, что председатель ОБСЕ продолжает поддерживать встречи в формате 5+2, соблюдение прав человека и свободное передвижение. Ведь они чрезвычайно важны для улучшения условий жизни местных жителей и для обеспечения сообщения между обоими берегами Днестра.

В ходе визита в Республику Молдова действующий председатель ОБСЕ встретилась с президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем. Кроме того, Анн Линде встретилась с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем приднестровского региона Виталием Игнатьевым.