Петля цен: из-за бензина в стоимости вырастет все

Рост цен на топливо в Молдове рискует стать константой.

Стоимость на бензин и солярку выросла к данному моменту в среднем на 60 банов по сравнению с январем 2021 года.

– Когда цены на топливо растут, это автоматически влияет на всю экономику. Все товары транспортируются, и по этой причине экономические агенты несут больше расходов, и именно поэтому они включают эти расходы в окончательную цену товара, - отметила для телеканала ТВ 6 экономический эксперт Вероника Мидарь.

С марта 2019 года вступила в силу новая методология формирования и применения цен на нефтепродукты. Была возвращена максимальная рентабельность для компаний-импортеров в размере 10%.

Подготовил Михаил Генчу