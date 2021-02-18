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Экономика
Петля цен: из-за бензина в стоимости вырастет все
18.02.2021

Рост цен на топливо в Молдове рискует стать константой. 

Стоимость на бензин и солярку выросла к данному моменту в среднем на 60 банов по сравнению с январем 2021 года. 

– Когда цены на топливо растут, это автоматически влияет на всю экономику. Все товары транспортируются, и по этой причине экономические агенты несут больше расходов, и именно поэтому они включают эти расходы в окончательную цену товара, - отметила для телеканала ТВ 6 экономический эксперт Вероника Мидарь.

С марта 2019 года вступила в силу новая методология формирования и применения цен на нефтепродукты. Была возвращена максимальная рентабельность для компаний-импортеров в размере 10%.

Подготовил Михаил Генчу


 
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