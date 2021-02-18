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КС решил, что Avia Invest продолжит выплачивать сборы в госбюджет
18.02.2021

КС в кои веки принял сторону государства.

Конституционный суд отклонил ходатайство компании Avia Invest о приостановлении некоторых положений Закона о фонде поддержки населения, согласно которым половина аэропортового сбора переводится в госбюджет.

Таким образом, Avia Invest обязана производить данные выплаты и далее, пишет портал Deschide.

В июле 2021 года парламент поддержал инициативу правительства о том, чтобы переводить в бюджет 50% аэропортового сбора, взимаемого Avia Invest с каждого пассажира. 4,5 евро из 9 евро направляются в Фонд поддержки населения и идут на нужды социально уязвимых граждан нашей страны.

– Одна из серьёзных побед Игоря Додона и правительства Кику. 50% аэропортового сбора идёт в казну. Это и есть борьба с коррупцией и деолигархизация, а не голосование за концессию аэропорта и встречи с Ротшильдом в посольстве США, – прокомментировал решение КС депутат парламента от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу


 
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