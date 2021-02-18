Эпидемиолог: задача - вакцинировать минимум 70 процентов населения

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Общество
- Мы поставили себе задачу вакцинировать минимум 70 процентов населения. Это значит, что практически каждый из нас должен сделать прививку. Так мы сможем ограничить распространение вируса SARS-CoV-2, - сказал Чебан.
Также Чебан признался, что есть определенные трудности с поставками вакцины.
- Делается все возможное, чтобы препарат как можно скорее появился в Молдове. Распределение ковид-вакцины - самый сложный логистический процесс за всю историю, - цитирует специалиста Publika.
Автор: Михаил Генчу
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