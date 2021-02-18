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Общество
Эпидемиолог: задача - вакцинировать минимум 70 процентов населения
18.02.2021


Скоро партия вакцин должна прибыть в Молдову. Эпидемиолог НАОЗ Алексей Чебан высказался на тему грядущей вакцинации от коронавируса. По словам Чебана, планируется вакцинировать большую часть населения Молдовы.

- Мы поставили себе задачу вакцинировать минимум 70 процентов населения. Это значит, что практически каждый из нас должен сделать прививку. Так мы сможем ограничить распространение вируса SARS-CoV-2, - сказал Чебан.

Также Чебан признался, что есть определенные трудности с поставками вакцины.

- Делается все возможное, чтобы препарат как можно скорее появился в Молдове. Распределение ковид-вакцины - самый сложный логистический процесс за всю историю, - цитирует специалиста Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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