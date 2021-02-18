18 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Жадность фраера сгубила: судоисполнитель сядет на 7 лет
18.02.2021

Бывший судебный исполнитель сел в тюрьму на семь лет.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, суд признал виновность фигуранта в 12 эпизодах превышения служебных полномочий и присвоения чужого имущества.

С 2014 по 2017 год осужденный присвоил денежные средства, перечисленные должниками на специальный счёт для дальнейшей передачи кредиторам.

Прокуроры установили, что за этот период, имея в производстве исполнительный акт о взыскании долга в пользу кредитора, обвиняемый направил на отчуждение 8 объектов недвижимого имущества должника, зная, что на них наложен арест по уголовному делу.

Ущерб, который нанес судисполнитель, составил 450 тысяч леев.

В 2018 году подозреваемого объявили в уголовный розыск, так как он скрывался от правоохранителей. В октябре 2020 года его задержали в Румынии, а через месяц передали властям РМ для привлечения к уголовной ответственности. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
141
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.