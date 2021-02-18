Жадность фраера сгубила: судоисполнитель сядет на 7 лет

Бывший судебный исполнитель сел в тюрьму на семь лет.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, суд признал виновность фигуранта в 12 эпизодах превышения служебных полномочий и присвоения чужого имущества.

С 2014 по 2017 год осужденный присвоил денежные средства, перечисленные должниками на специальный счёт для дальнейшей передачи кредиторам.

Прокуроры установили, что за этот период, имея в производстве исполнительный акт о взыскании долга в пользу кредитора, обвиняемый направил на отчуждение 8 объектов недвижимого имущества должника, зная, что на них наложен арест по уголовному делу.

Ущерб, который нанес судисполнитель, составил 450 тысяч леев.

В 2018 году подозреваемого объявили в уголовный розыск, так как он скрывался от правоохранителей. В октябре 2020 года его задержали в Румынии, а через месяц передали властям РМ для привлечения к уголовной ответственности. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.

Подготовил Михаил Генчу