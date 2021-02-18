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Плахотнюк больше не «Герой Советского Союза», но все еще кавалер ордена Трудовой Славы
18.02.2021

Орден Республики бывшего лидера Демпартии Влада Плахотнюка отозван. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду. Глава государства утверждает, что «человек, который обворовал страну, подверг атакам и ослабил государственные институты и выстроил авторитарный режим, не может иметь государственных наград», передаёт IPN.

Санду отметила, что награда была вручена с нарушением процедуры и правовых норм, а именно - положения о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград. «Представление к награждению Влада Плахотнюка поступило от муниципальной организации Демократической партии, что является нарушением правовых норм, так как законом не предусмотрено наличие политических партий в числе субъектов, имеющих право вносить предложения о награждении государственными наградами», - уточнила президент.

По закону орден Республики является высшей государственной наградой и вручается за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Родины и человечества. Фактически он появился как аналог звания Героя Советского Союза, упраздненного после распада СССР. Плахотнюк был награжден в 2014 году президентом Николае Тимофти по просьбе бывшего премьера, председателя Демократической партии Павла Филипа. ДПМ просила наградить Плахотнюка «за особые заслуги в поддержке и обеспечении переговоров, подписании и ратификации соглашения об ассоциации с ЕС». Тимофти внял просьбе, и 24 июля 2014 года наградил олигарха «за решающий вклад в достижение главной внешнеполитической цели Республики Молдова - политического объединения и экономической интеграции с Европейским союзом».

У Плахотнюка остается одна награда – орден Трудовой славы, которую ему в 2007 году присвоил Владимир Воронин «за вклад в реконструкцию монастырского комплекса Курки и достоинство сохранения и пропаганды исторического и культурного наследия»…. Как выяснилось, лишить олигарха ордена Республики все-таки можно. Молдавским политикам остается привлечь его к ответственности и вернуть украденные деньги. Во времена правительства Санду систематически звучали ее официальные заявления и заявления ее бывшего соратника Нэстасе, занимавшего пост главы МВД, о принятых ими мерах экстрадиции Плахотнюка и привлечения его к ответственности за попытку государственного переворота и многочисленные коррупционные преступления. Но никаких реальных действий не последовало, олигарх беспрепятственно перераспределил свои активы, выведя большую часть денег на аффилированные счета, связанные с турецкими спецслужбами.

«Бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк был главным бенефициаром кражи миллиарда долларов» - сообщил больше года назад глава парламентской комиссии, расследующей преступление, единомышленник Санду Александр Слусарь. Однако вместо арестов счетов олигарха и связанных с ним лиц в странах ЕС, США и Турции, активной работы МИДЕИ и МВД по данному вопросу, Майя Санду и ее команда не только не предприняли никаких усилий для возвращения бюджетных средств, но и отказались поддерживать инициативу социалистов, решивших снять ответственность с граждан Молдовы за украденный миллиард. По всей видимости, испугались негативной реакции посольств западных стран и представителей МВФ. 

Олег ВОЛКОВ


 
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