Кирилл Лучинский анонсировал создание новой медиа-платформы

Появится через месяц. Кирилл Лучинский анонсировал появление новой медиа-платформы. Она, по его словам, должна появиться через месяц. Кирилл уже придумал название - New Media Platform. Нынешний руководитель проекта Europa Libera-Moldova считает, что стране обязательно нужна новая платформа.

- Речь идет о новом проекте в рамках Europa Libera-Moldova. Название нового проекта - New Media platform. Она будет создана именно для того, чтобы сохранить свободу слова, свободу творчества. В данный момент ее все больше ограничивают. Поэтому мы хотим предложить новую платформу, которая будет доступна всем желающим создать фото или видеоконтент. Это будет контент на различные темы, в том числе и социально-политические. Я думаю, она появится через месяц-два, - пообещал Лучинский, слова которого приводит Agora.md.

Автор: Михаил Генчу