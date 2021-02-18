Плахотнюк будет отвоевывать свой орден – адвокат олигарха оспорит приказ Санду

Чего и требовалось ожидать. Адвокат Влада Плахотнюка, Лучиан Рогак, оспорит в суде решение президента Молдовы Майи Санду. Как известно, ранее Санду отозвала «Орден Республики» у беглого олигарха.

- Эта акция - политическая игра, призванная отвлечь внимание общественности от реальных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Республика Молдова. Считаю это постановление необоснованным и незаконным, поэтому мы будем оспаривать его в суде», - сказал Рогак, слова которого приводит Ziarul de Garda.

Напомним, Плахотнюк был награжден «Орденом Республики» в 2014-м году теперь уже экс-президентом Молдовы Николае Тимофти. «Орден Республики» - высшая государственная награда Молдовы.

Автор: Михаил Генчу