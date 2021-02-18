Больше двух месяцев в Молдове наблюдается анабиоз власти - никто не знает, что делать с победой Санду

Кажется, ни Санду, ни ее ближайшие соратники не ожидали победы на выборах. И сейчас они в смятении не понимают, что с этой победой делать. Ну, то есть, ясно было, что делать в случае проигрыша: выводить народ на улицу, кричать «Жос!» и произносить пламенные речи.

А с победой? Ну, покаталась Санду по миру. И? Президент-то она Молдовы, а не Вселенной (слава Богу – прим. редакции). Вдруг выяснилось, что у президентской команды нет ответов на насущные вопросы граждан, на которые необходимо отвечать.

И дурной пример подала сама госпожа президент, оконфузившись в Сороках на встрече с местными жителями, попросив их обращаться с подобным к правительству, парламенту, банкам и прочему высшему разуму.

Или вот: пятый раз с начала года повысились цены на топливо.

Молчат все: президент, ее советник по энергетике Тофилат и даже НАРЭ (хотя им сам Бог велел дать комментарий). Короли бензоколонок объясняют повышение так, что даже не знаешь, как на это реагировать: от того, что люди стали меньше на АЗС заправляться, до повышения мировых цен на нефть (что-то резкого снижения мы не заметили, когда эти самые цены падали).

Потом эти мутные истории с закупками всякого для президентуры: от новых ковров до таблеток с цветами– на умопомрачительные суммы. И снова – либо молчание, либо смешные комментарии, что все сметы были заложены при Игоре Додоне. Смешно, потому как есть два варианта: тратить эти деньги или не тратить, выступив с соответствующим заявлением. Решили тратить.

Вся эта катавасия сильно напоминает мэрство Киртоакэ в Кишиневе: он смог усидеть в кресле, ничего особо не делая, активно поругивая коммунистов и советское наследие. Есть подозрение, что эту тактику взяла на вооружение и президент Санду.

Пока еще есть отговорки, что «нам нужна полная власть – все на досрочные выборы в парламент!» Но пока у «хороших людей» даже на декларативном уровне не очень получается.

Что они могут натворить, обладая полной властью, даже думать не хочется. Разве что в виде эксперимента. А есть у нас время, силы и здоровье на эксперименты? Да вот не знаем.