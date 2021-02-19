Помогите несчастной Дакоте! Волонтеры подобрали и выходили голодную беременную лошадь

Беременную, умирающую от голода лошадь гады бросили на конюшне в селе Бэлцата Криулянского района.

«Блокнот Молдовы» писал об этой дикой истории. Волонтеры едва выходили несчастное животное. Они назвали лошадь Дакотой, а теперь ищут средства на ее содержание, которое обходится весьма недешево. А скоро еще появится жеребенок.

- Она к нам каким-то чудесным образом подошла на крещенские морозы, в самый мороз сильный она появилась перед этой конюшней. Конюшня на тот момент не была открыта, она была в процессе строительства. Местные жители знали о том, что тут строится конюшня, и я боюсь, что ее подкинули, - рассказала для publika.md судья по конкуру Федерации конного спорта Марианна Захатей.

По словам женщины, которая 30 лет занимается лошадьми, такого она еще не видела. Дакота была не только истощена, но и больна пневмонией. Пришлось возить ей ветеринара из Кишинева.

- Сейчас она набрала порядка 50-80 кг. Сейчас она тоже очень плохо выглядит, но на тот момент, когда она к нам попала, вот этот переход между позвоночником и ребрами – здесь вообще мяса не было. То есть анатомию можно было изучать без того, чтобы смотреть на скелет, скелет просто торчал, - поделилась Марианна.

Марианна ухаживает еще и за другими лошадьми. Содержание Дакоты, между тем, обходится в несколько тысяч леев каждый месяц, а скоро появится и жеребёнок.

Этой историей Марианна поделилась в социальной сети. На просьбу о помощи откликнулись десятки людей, среди которых , радиоведущая «Русского Любимого» Мару Петрова.

- Мы уже успешно сдали в аренду ноздрю Дакоты, две пары ушей, заплетателя хвоста косичкой. Когда люди чувствуют себя причастными вот она живая, она ест – так проще помогать, так проще быть причастным и знать, что где-то там есть лошадь, которая немножечко, но все-таки твоя, - отметила радиоведущая.

Некоторую сумму денег удалось собрать, но надолго их не хватит. В то же время активисты надеются не только обеспечить Дакоте достойную жизнь, но и открыть фонд по спасению лошадей — чтобы и те потом могли помогать людям.

- Людей беспокоит одно, другое. В общем, это называется депрессия и тревожные расстройства. Лошади помогают с этим справиться. Еще Гиппократ говорил, что верховая езда разгоняет темные мысли и рождает веселые и ясные. Сегодня мы знаем, что для этого даже необязательно садиться верхом. А что нужно? Мы вам расскажем, пожалуйста, найдите нас в соцсетях, - рассказала иппотерапевт Татьяна Носова.

Чтобы помочь Дакоте или будущему фонду, позвоните по номеру 076097053 или присоединяйтесь к группе Centaur heart center в Facebook.