Наталья Гаврилица: У нас есть продуманный комплекс мер на несколько недель правления

Возьмут бразды правления лишь на пару недель. Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица заявила в одной из телепередач, что если ее команда получит вотум доверия, то у власти они будут недолго. Всего лишь несколько недель, а после она уйдет в отставку.

"У нас есть продуманный комплекс мер на несколько недель правления, после чего мы наглядно продемонстрируем гражданам отсутствие политической воли и нас либо отправят в отставку, либо мы сами уйдем", - отметила Гаврилица.

Заявления последовали после того, как в обществе появилась информация, что ПСРМ и платформа "За Молдову" поддержат кабмин Гаврилицы.

"Есть такой сценарий, этот сценарий основан на страхе коалиции Шор - Додон перед голосом граждан. Мы допускаем, что этот страх может материализоваться в какой-то момент и от отчаяния они в конце концов проголосуют за правительство Натальи Гаврилцы", - сказал председатель фракции ПДС Игорь Гросу.

В то же время, депутат от партии Шора Марина Таубер уверяет, что этот вопрос они не обсуждали. Однако она уклонилась от ответа, поддержит ли она выдвинутого президентом кандидата в премьеры и его кабмин:

"Все наши официальные позиции исходят от г-на Илана Шора, политической партии "Шор" и нашей команды из платформы "За Молдову". Мы вместе обсуждаем все вопросы и только после этого выступаем с заявлениями."

А в ПСРМ отметили, что вряд ли КС признает указ о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры конституционным. "Но, если, к примеру, эта версия будет вероятна, мы проконсультируемся, встретимся в составе руководящих органов и решим", - сказал председатель фракции ПСРМ Корнелий Фуркулицэ.

А представители Платформы DA заявили, что если Гаврилица откажется от поддержки депутатов, они не будут за нее голосовать. Кроме того, у них был свой кандидат в премьеры - Андрей Нэстасе. Однако Санду его отклонила.

"я хочу понять, почему не поддержали нашу идею с миноритарным правительством. Мы хотим по-настоящему быть у власти, не имитировать, а принимать и реализовывать определенные антикризисные меры", - сказал Александр Слусарь.

Тем временем, председатель группы PRO MOLDOVA отметил, что его формирование проголосует за правительство Гаврилицы, если оно выступит с амбициозной программой и проявит желание быть у руля страны.

"Если с самого начала она заявляет, что хочет остаться у власти примерно на 2,3 недели, мне это кажется несерьезно, это уже становится своего рода преступлением против граждан, издевательством над страной", - сказал Андриан Канду.

Мы пытались получить по этому поводу комментарий и у лидера демократов, но Павел Филип на телефонные звонки не ответил. На прошлой неделе Наталья Гаврилицы представила свою команду и программу в парламенте, но их никто из депутатов не поддержал.

Более того, социалисты заявили, что у них есть свой кандидат в премьер-министры - Мариана Дурлештяну. За нее готовы проголосовать 54 депутата, в числе которых представители платформы "За Молдову" и трое неприсоединившихся депутатов. Однако президент Майя Санду повторно выдвинула Наталью Гаврилицу на пост главы кабмина. Теперь на счет этого должен высказаться Конституционный суд.