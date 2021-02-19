Столичные власти требуют пересмотреть решение НЧКЗ относительно работы рынков

Намерены пересмотреть решение относительно работы рынков. С таким запросом в правительство обратился мэр Кишинева Ион Чебан.

По его словам, постановление Национальной чрезвычайной комиссии о введении ограничений на деятельность рынков нужно доработать. Поскольку в столице все рынки смешанные, и они могут продолжить деятельность в обычном режиме.

"У нас есть законодательное противоречие, мы находимся в процессе обсуждения. Я обратился к центральным властям и понял, что в правительстве понимают, что эти решения нужно пересмотреть", - заявил Ион Чебан.

Градоначальник также отметил, что муниципальные власти пока не будут принимать каких-либо решений о введении ограничений для борьбы с новым коронавирусом.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия постановила, что рынки могут работать лишь три дня в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. В то же время, это мера не распространяется на сельхозрынки.

Позже пресс-секретарь правительства Марина Нани заявила, что это решение пересмотрят, а работу рынков будут регулировать территориальные Чрезвычайные комиссии общественного здоровья в зависимости от ситуации в районах.