Столичные власти требуют пересмотреть решение НЧКЗ относительно работы рынков

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Экономика
Намерены пересмотреть решение относительно работы рынков. С таким запросом в правительство обратился мэр Кишинева Ион Чебан.
По его словам, постановление Национальной чрезвычайной комиссии о введении ограничений на деятельность рынков нужно доработать. Поскольку в столице все рынки смешанные, и они могут продолжить деятельность в обычном режиме.
"У нас есть законодательное противоречие, мы находимся в процессе обсуждения. Я обратился к центральным властям и понял, что в правительстве понимают, что эти решения нужно пересмотреть", - заявил Ион Чебан.
Градоначальник также отметил, что муниципальные власти пока не будут принимать каких-либо решений о введении ограничений для борьбы с новым коронавирусом.
Ранее Национальная чрезвычайная комиссия постановила, что рынки могут работать лишь три дня в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. В то же время, это мера не распространяется на сельхозрынки.
Позже пресс-секретарь правительства Марина Нани заявила, что это решение пересмотрят, а работу рынков будут регулировать территориальные Чрезвычайные комиссии общественного здоровья в зависимости от ситуации в районах.
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