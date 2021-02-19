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Партия Действие и солидарность, и Партия социалистов, и Ренато Усатый опираются на один и тот же документ
19.02.2021

Наблюдая за всей суматохой вокруг утверждения правительства и провоцирования досрочных выборов, с сожалением констатируем, что и Партия Действие и солидарность, и Партия социалистов, и Ренато Усатый опираются на один и тот же документ.

Речь идет о комплексном социологическом опросе, реализованным Международным Республиканским институтом (IRI) в сотрудничестве с Magenta Consulting.  

И так, согласно этому исследованию, рейтинг ПДС существенно опережает все остальные политические партии и находится примерно на уроне чуть выше 40%, при этом сохраняя позитивный тренд роста. Авторы отмечают, что это связано в первую очередь с победой Майи Санду, а коллективная память по-прежнему ассоциирует её с ПДС. Это означает, что, если президент и дальше будет проводить популярную среди избирателей политику, рейтинг партии вполне может перешагнуть 50% порог. Исходя из этого, становится ясно, зачем Майя Санду поддалась уговорам Влада Кульминского согласится на процедуру импичмента.

В тоже время Партия социалистов столкнулась с мощным негативным трендом вследствие проигрыша Игоря Додона на президентских выборах. В данный момент уровень доверия к ПСРМ застыл на 20%. 

Не всё хорошо и мэра Бельц, Ренато Усатого. Несмотря на существенный результат, полученный по итогам первого тура президентских выборов, рейтинг Нашей Партии с трудом удерживается на уровне 6%. Это, впрочем, объясняет, почему градоначальник северной столицы до сих пор не опубликовал этот отчет.

Что касается всех остальных политических сил, то согласно результатам опроса, у них нет шансов попасть в будущий парламент в результате досрочных выборов. Разве, что только у Илана Шора, рейтинг партии которого, колеблется чуть ниже избирательного порога.

Стоит отметить, что социологические данные были собраны в конце прошлого года и в январе 2021, соответственно не отражают реакции граждан на последние политические события.

@Telegram MiT


 
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