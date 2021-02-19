Молдавская карусель: каждый раскачивает свою лодку

Интрига вокруг избрания премьер-министра и сроков проведения досрочных парламентских выборов держит в напряжении как политиков, так и все молдавское общество в целом. После того, как 11 февраля новый президент, неформальный лидер Партии PAS Майя Санду послушала бывших партийных коллег и вновь выдвинула на должность премьера Наталью Гаврилицу, та после невиданной пятичасовой парламентской клоунады по обсуждению программы и команды будущего кабмина была несказанно счастлива, что за нее не проголосовал ни один депутат.

Нетрудно подсчитать, что этот цирк обошелся госказне в сотни тысяч лей с учетом средней зарплаты каждого слуги народа в 30 тысяч лей и прочие расходы.

Между тем, еще до начала процедуры неголосования лидер ПСРМ Игорь Додон объявил на брифинге о создании нового парламентского большинства, которое предложило другого кандидата - бывшего министра финансов Марианну Дурлештяну. Лидер фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил о ее поддержке 54 депутатами от ПСРМ, Партии «Шор», экс-демократами из группы «За Молдову», независимым Александру Олейником и примкнувшими к независимым бывшими депутатами ДПМ Евгением Никифорчуком и Владимиром Андронаки. При этом Фуркулицэ сказал, что в парламенте нет политической коалиции - есть парламентское большинство в поддержку Дурлештяну.

Со своей стороны Платформа DA сообщила о выдвижении своего лидера Андрея Нэстасе на должность премьера.

Узнав о новых кандидатах, Санду в тот же день издала указ о повторном выдвижении Гаврилицы.

12 февраля депутаты-социалисты Василе Боля, Григоре Новак и Александр Суходольский подали обращение в КС о приостановлении действия данного указа главы государства.

16 февраля КС отклонил ходатайство, сообщив, что 23 февраля рассмотрит конституционность решения главы государства и выдвижения парламентским большинством своего кандидата.

«В целях соблюдения принципа конституционной лояльности в случае оспаривания указа президента РМ о назначении кандидата на пост премьер-министра на основании его неконституционности парламент должен дождаться решения КС и начать только тогда соответствующие парламентские процедуры, когда конституционность постановления будет подтверждена судом», - говорится в решении КС.

Каждая из сторон восприняла его как свою победу.

Председатель ПСРМ Игорь Додон считает, что, несмотря на отклонение судом запроса ПСРМ, фактически КС удовлетворил ходатайство его партии. Об этом бывший президент написал в своем телеграм-канале: «В одном из пунктов решения КС четко разъясняется, что парламент не может собраться и обсуждать вопрос по вотуму доверия правительства пока не будет принято окончательное решение».

«По факту действие указа о повторном выдвижении Гаврилицы приостановлено, - заявил Додон. - Заседание КС по этому вопросу будет 23 февраля. Вот тогда и будет понятно - может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской. Если КС пересмотрит свои решения 2015 и 2020 годов, президент получит возможность блокировать работу любого парламента, распускать его и провоцировать досрочные выборы столько раз, сколько он сочтет необходимым, или до тех пор, пока в законодательном органе будет создано большинство из членов партии или союзников главы государства».

Тем временем, стали известны подробности закулисных переговоров.

Депутат Платформы DA Василе Нэстасе объяснил, почему его партия предложила выдвинуть в премьеры его брата Андрея Нэстасе: «Учитывая тот факт, что мы с Майей Санду и Игорем Гросу еще с 2015 года поддержали единственного кандидата в президенты, хотя мы были на улицах, а они пришли позже, в любом случае мы были вместе и боролись против режима. Мы думали, что перед тем, как выдвинуть первый раз кандидатуру Гаврилицы или кого-то, состоятся неформальные дискуссии и с нами. Этого не произошло. Мы предложили очень четкую альтернативу, но с нами не считаются. Это беспокоит».

Политик признался в охлаждении отношений между бывшими союзниками по АCUM, обвинив Санду в намерении захватить всю власть: «Мы понимаем, что PAS хочет монополизировать весь правый фланг, монополизировать президентуру, правительство, митрополию, может, даже прокуратуру. Не знаю, что у них в голове, но сделать это они хотят, не учитывая партнеров».

О переговорах между социалистами и оппозицией рассказали на TV8 парламентарии левого и правого флангов. У каждого было свое объяснение.

Депутат от ПСРМ Григоре Новак заверил, что социалисты за досрочные выборы, но считают необходимым утвердить новое правительство на переходный период: «Мы встречались с коллегами из PAS, обсуждали сценарии досрочных выборов. Но переговоры не увенчались успехом, депутаты PAS не захотели заключать это соглашение между лидерами двух партий, которые должны были определить дату и способ управления страной. Коллеги из PAS хотят немедленных выборов, и не забоятся о том, что страной нужно управлять весь этот период».

Новак сообщил, что социалисты также рассматривают вариант назначения премьером Андрея Нэстасе: «Почему бы и нет?! Почему вы считаете, что он этого не заслуживает? Решение будет обсуждаться в ПСРМ».

Депутат от PAS Серджиу Литвиненко подтвердил, что встречи с социалистами имели место, но «носили формальный характер, так как социалисты не хотят выборов и в то же время вели переговоры с Шором»: «Мы обсуждали две попытки, в ходе которых не голосуем за правительство и проводим досрочные выборы. Потом Фуркулицэ сказал, что Додон хочет встретиться с Санду. Это был предлог. Настоящая причина в том, что они, вероятно, видели опросы, и теперь у Додона есть выбор: пойти на выборы и получить 10-15 мандатов или править с ворами-миллиардерами еще два года».

Председатель ДПМ Павел Филип считает правильными политические шаги Майи Санду, но считает, что в своих действиях она руководствуется партийными интересами: «Не могу сказать, что меня удивляет поведение Санду. Никто не может сказать, что она не представляет PAS, и эту связь можно увидеть - то, как сейчас действует президент страны, идет на пользу партии, которую она возглавляла до недавних пор. Они делают все возможное, чтобы извлечь выгоду из нынешнего положения. С политической точки зрения они действуют правильно, и у них все шаги просчитаны до конца».

Откликнулись на события в Кишиневе и политики из соседней страны. Румынский депутат Матей Добровие считает, что с политической точки зрения Санду поступила совершенно правильно, отказавшись выдвигать Дурлештяну: «Со стороны Санду было бы безответственностью оставить правительство в руках тех, кто не справился с управлением пандемией и экономической ситуацией».

Добровие также отметил, что фактически сформировано большинство, выступающее против досрочных выборов, а это означает, что мы видим «отчаянную попытку отложить выборы». По его словам, «цель большинства ясна - подписавшиеся депутаты рискуют не только потерять свое богатство в случае досрочных выборов, но и власть, а некоторые рискуют свободой».

Стала известна и позиция кандидата в премьеры от нового парламентского большинства.

«Приняла предложение, потому что не могу равнодушно смотреть, как отданные гражданами голоса предаются из-за партийных интересов, - написала Марианна Дурлештяну в социальных сетях. - Я не представляю ни одну из партий и не просила выдвижения. Приняла предложение ввиду беспрецедентной ситуации и кризиса».

По ее словам, бюджет будет устойчивым до июня, но дефицит может удвоиться с запланированных 14 миллиардов лей, что может привести к финансовому коллапсу, если в стране не будет полноценного правительства. Дурлештяну считает, что политикам следует разработать дорожную карту движения к досрочным парламентским выборам, чтобы прояснить, когда они будут организованы и как будет обеспечено государственное управление: «Хочу четко понять, каковы финансовые источники, что мы будем делать с программой вакцинации, которая не предусмотрена в бюджете, как будут обеспечены расходы на тесты и поддержку уязвимых? Как будем поддерживать бизнес-среду? И как будем обеспечивать бюджет после июня?».

Николай Павлов