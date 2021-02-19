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Экономика
Потери авиаперевозчиков беспрецедентны
19.02.2021

2020 год выдался, наверное, одним из самых сложных для авиатранспортной отрасли, как для аэропорта, так и для всех компаний, работающих в этой сфере. Количество пассажиров за март-декабрь 2020 года сократилось почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это сведения представителей компании „Avia Invest”, управляющей Кишиневским международным аэропортом. По их словам, и в 2021 году ситуация остается неопределенной, поскольку воздушный транспорт по-прежнему страдает от ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

„По сравнению с другими странами Кишиневский аэропорт страдает больше из-за того, что выполняются только международные рейсы. У нас нет внутренних рейсов, как в Румынии, Украине, России или других странах Европы, где, помимо международных пассажирских авиаперевозок, есть еще и местные рейсы. Соответственно, на нашу ситуацию отрицательно влияют меры, применяемые другими странами по отношению к Республике Молдова, и, конечно, наоборот, принятые нами меры по отношению к иностранным гражданам”, - заявила для IPN пресс-секретарь „Avia Invest” Родика Русу.

Что касается потерь, то они оказались огромными в этом секторе, и представленные Министерством экономики и инфраструктуры данные показывают, что потери составили в 2020 году около 500 миллионов леев. Если в 2019 году воздушным транспортом было перевезено чуть меньше трех миллионов пассажиров, то в 2020 году этот показатель составил 900 тысяч. „Математика проста. Все доходы компаний в этой сфере прямо пропорциональны количеству перевезенных пассажиров. Соответственно, если количество пассажиров сократилось в три-четыре раза, то очевидно, что и выручка уменьшилась в той же пропорции. Например, сегодня может быть пять-семь рейсов туда и обратно. А до пандемии, как правило, эта цифра была в три, а то и в четыре раза выше”, - поясняет Родика Русу.

Пресс-секретарь „Avia Invest” сослалась и на опыт других государств, в которых государство оказало поддержку отрасли, чего не произошло в Республике Молдова. „Если в соседних странах объявляются миллиарды евро для этого сектора, для компаний данной сферы и аэропортов в качестве поддержки, то в Молдове все обстоит немного иначе. В разгар пандемии правительство решило забрать 50% налога на модернизацию, и это действие оказалось подобным удару дубинкой. Таким образом, помимо того, что не существует никакой поддержки отрасли, налоговых льгот или чего-то еще, вводится дополнительно взимаемый налог. Налог, взимаемый вопреки положениям концессионного договора аэропорта”, - сказала Родика Русу.

По ее словам, пока прогнозы неопределенны, поскольку есть много неизвестного. „Мы следим за прогнозами профильных международных учреждений, которые служат нам ориентирами. Они говорят, что можно будет вернуться к уровню авиасообщения, существовавшего несколько лет назад, через два-три года. Но эти прогнозы меняются, и их развитие зависит от того, как будет контролирована пандемия на национальном и международном уровне”, - отметила ответственный сотрудник компании „Avia Invest”.


 
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