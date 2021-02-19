За признанием полнаказания? Санду рассказала, о чем говорила с судьями

Президент Молдовы признала, что провела секретную встречу с судьями. Майя Санду заявила в телеэфире, что ее беседы с магистратами. Глава государства призвала всех работников судебной системы и государственных служащих «ябедничать» на своё руководство.

– Да, я встретилась с судьями, и буду встречаться с ними и далее. Хочу сказать людям – и прокурорам, и судьям, и государственным служащим, и полицейским – что двери президентуры всегда открыты для тех, кто хочет рассказать о злоупотреблениях, – сказала Санду.

По ее словам, темой разговора стала реформа юстиции.

Подготовил Михаил Генчу