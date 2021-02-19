Шакалы, мигрировавшие из Молдовы, растерзали женщину близ Одессы

Стая шакалов растерзала женщину на юге Одесской области. Трагедия произошла в Татарбунарском районе, сообщил в соцсетях депутат Белгород-Днестровского райсовета Алексей Логинов.

По его словам, житель села Базарьянка обнаружил на берегу лимана стаю шакалов, которую он разогнал. Оказалось, что шакалы поедали труп женщины. На место прибыла полиция, сообщает издание «Фаткы».

Тело направлено на экспертизу, где установят, что стало причиной смерти несчастной, и была ли она жива на момент нападения хищников.

В последнее время шакалы стали настоящей проблемой для села Базарьянка. Несколько недель назад хищник забрался во двор местного жителя и напал на него. Мужчина отбился, однако ему пришлось обратиться в больницу.

Местные жители утверждают, что такие случаи не единичны, а у многих пострадавших обнаруживали бешенство. В июне 2020 года в Татарбунарском районе ночью на одну из овцеферм наведалась стая шакалов. Хищники задрали восемь овец и одного козленка.

Шакал появился в Украине относительно недавно. В Одесской области обитание данного хищника впервые официально подтвердили в 1989 году. Ученые считают, что шакалы мигрировали в Украину со стороны Балкан через Болгарию, Румынию и Молдову.

Подготовил Михаил Генчу