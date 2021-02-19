Ионицэ: Банки оставляют вкладчиков практически без процентов, а рынка акций не существует

Население Молдовы лишено финансовых инструментов инвестирования денег, считает эксперт

В Молдове нет реальных инструментов инвестирования денег. Основным и практически единственным остаются банковские депозиты, которые в 2020 году в совокупности превысили 50 миллиардов лей. Они выросли в год кризиса из-за того, что нет другого инвестиционного решения, заявил IPN экономический эксперт ИРСИ «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

«Мы можем серьезно говорить только об одном способе накопления денег - банковских депозитах, - говорит эксперт. - Теоретически все еще есть возможность покупать акции, но этот рынок очень плохо развит. Есть брокеры, компании, банки, которые продают акции, их можно купить и у акционеров. Многие получили акций в 1996-1997 годах в ходе приватизации и даже не знают, что

По мнению Ионицэ, в РМ мог бы существовать рынок акций в истинном смысле слова, если бы Молдова объединилась с региональной биржей, такой, как Бухарестская фондовая биржа: «Это позволило бы решить несколько фундаментальных проблем. Молдавские компании не могут зарегистрироваться на бирже, потому что она слишком мала. Единственная молдавская компания, которая впервые прошла процедуру листинга на бирже, - это винодельческая фабрика Purcari, которая зарегистрировалась в Бухаресте. Если бы биржи были объединены - граждане РМ могли бы продавать и покупать акции и в Молдове, и в Румынии. Был бы большой и жизнеспособный рынок».

Из-за изоляции Молдова имеет мало шансов создать нормальный рынок акций и биржу: «Акции - мертвые объекты, которые на самом деле не являются средством инвестирования. Капитализация молдавской биржи - 30 миллиардов лей. Биржа Молдовы хрупкая, число компаний ограничено, люди не знают, как работает этот инструмент. В Румынии государство выпустило государственные ценные бумаги специально для того, чтобы граждане могли зарабатывать деньги. Там коэффициент рентабельности довольно хороший».

Банки оставляют вкладчиков практически без процентов, а на их деньги покупают государственные ценные бумаги. Фактически это посредники, которые получают свою комиссию из-за того, что люди сами не покупают государственные ценные бумаги, что могло бы стать инвестиционным решением.

По словам Вячеслава Ионицэ, другим решением был бы выпуск облигаций, но такой практики нет: «Одна из молдавских компаний попыталась их выпустить. Разница между облигациями и государственными ценными бумагами в том, что владелец последних может получать определенный процент, а облигации - это кредит, который вы предоставляете непосредственно экономическому агенту, ему не нужно идти в банк, он напрямую обращается к населению».