Переболевшие COVID-19 также должны вакцинироваться

У пациентов даже с тяжелыми формами инфекции COVID-19 антитела к вирусу были ограниченное время. Так что и они должны быть вакцинированы против SARS-CoV-2, чтобы избежать риска повторного заражения, - отметила менеджер и врач Медико-территориальной ассоциации сектора Буюкань муниципия Кишинев Лилиана Яшан во время онлайн-мероприятия „Кто будет вакцинирован против COVID- 19 в первую очередь и когда начнется иммунизация”, организованного mama.md, ЮНИСЕФ в Молдове и forum.md, - передает IPN.

Врач отметила, что в Румынии в результате вакцинации заболеваемость COVID-19 среди медицинских работников снизилась на 87,7%. Лилиана Яшан напомнила, что вчера, 17 февраля, в Республике Молдова было зарегистрировано более 1300 новых случаев COVID-19, из них 44 или 3% - среди медицинских работников. „Это очень высокий показатель”, - подчеркнула Лилиана Яшан.

Первый этап вакцинации в Республике Молдова продлится до трех месяцев, а второй - до шести месяцев, так что вакцинация может продолжиться и в 2022 году. На первом этапе будут иммунизированы медицинские работники, а первыми среди них будут работающие в отделениях интенсивной терапии и в больницах с профилем COVID-19, затем те, кто работает в первичной медицине, догоспитальной медицине, после них - работающие в больницах, а также стоматологи, фармацевты. На втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, полицейские, работники образования и социальные работники. На третьем этапе - все остальное население.

По словам врача, могут возникнуть побочные реакции на сыворотку против COVID -19 у людей, у которых была реакция и на другие виды вакцин. Менеджер Лилиана Яшан отметила, что в Израиле, в стране, которая широко применила вакцинацию, только 0,66% пациентов имели незначительные побочные реакции на сыворотку.

Лилиана Яшан подчеркнула, что пациенты, вакцинированные в Республике Молдова от COVID-19, будут находиться под наблюдением в течение 15 минут после введения сыворотки, а пациенты с аллергией - в течение 30 минут. „Важно, чтобы в день вакцинации у людей не было температуры и симптомов простуды или каких-либо вирусных заболеваний”, - подчеркнула врач.