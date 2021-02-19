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Знаменитости
В Москве в таинственной спутнице поп-короля никто не узнал молдавскую певицу Наталью Гордиенко
19.02.2021

Наша Наташа блистала среди московского бомонда, пока все спрашивали: "А с кем пришел Киркоров?" Российские знаменитости выгуляли свои наряды на самой модной церемонии журнала GQ. И конечно все друг друга рассматривали во все глаза.

Самым ярким среди гостей ожидаемо стал Филипп Киркоров. Тут все, как обычно. И на этот раз Филипп Бедросович показался с благородной сединой, уложенной в ультрамодную прическу.

Но еще больше всех заинтересовала шикарная блондинка, с которой появился российский поп-король. На вечеринке его все увидели его с блондинкой, от которой не оторваться взгляда. Московский бомонд спрашивал: "А с кем пришел Киркоров?", "Неужели невеста?", "Филипп женится?"

Эта женщина-загадка для россиян, но не для молдаван, которые, хоть и напрягаясь, но узнали нашу дорогую Наташу Гордиенко.

Киркоров не просто готовит Наташу к штурму конкурса "Евровидение-2021", которое в этом году, возможно, все-таки состоится, но решил презентовать своим коллегам и знакомым в столице России.

Наташа достойно выдержала испытание знакомством со снобами, мы гордимся ею.

Наташа Гордиенко (справа) и Филипп Киркоров.

Лидия ТКАЧ


 
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