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Общество
В пятницу в Молдове сильно похолодает
19.02.2021

Жителей республики ждет холодный, но солнечный день.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 19 февраля, на всей территории республики вновь сильно похолодает, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет значительно выше нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики ночью температура опустится до -20…-16 градусов, днем будет до -7 градусов мороза. Ожидается ясная солнечная погода без осадков, возможно небольшое усиление ветра.

В центральной части страны и Кишиневе в ночные часы термометры покажут от -15 до -11 градусов, днем – от -6 до -3 градусов мороза. Осадки маловероятны.

На юге Молдовы ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов мороза, днем – от -5 до -2 градусов. Здесь также ожидается ясная солнечная погода с умеренным ветром.

В последующие сутки немного потеплеет, местами возможен снег.


 
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