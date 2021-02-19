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Здоровье
Чебан о коронвирусе в Кишиневе: нехватка свободных мест при росте числа инфицированных
19.02.2021

Примар Кишинева с руководителями больниц текущую ситуацию с COVID-19.

– Муниципальные медицинские учреждения обеспечены медицинским оборудованием, лекарствами и противовирусными препаратами. Серьезной проблемой является нехватка свободных мест при росте числа инфицированных. Мы работаем и принимаем меры каждый день, задействуя новые помещения.

На прошлой неделе во фтизиопнеомологической больнице был активирован новый блок, а в Центре COVID-19 на Moldexpo они задействуются постепенно, и для пациентов с коронавирусом можно организовать до 300 дополнительных мест. Всего на сегодняшний день во всех стратегических муниципальных больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, а также в Центре COVID-19 на Moldexpo у нас 1400 мест для взрослых и 164 места для детей, - написал накануне в соцсетях Ион Чебан.

По его словам, обсуждается вопрос о задействовании других отделений и изучении других мест для обустройства по соответствующему профилю.

– Несомненно то, что мы не можем подключить все больницы к лечению пациентов с коронавирусом, потому что у нас есть пациенты и с другими патологиями, и в этом случае мы оставим последних без возможности лечения. Как и раньше, мы продолжим искать решения этой проблемы, - заключил примар Кишинева.

Подготовил Михаил Генчу


 
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