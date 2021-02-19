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Здоровье
"Может, третья волна ковида сейчас в Молдове. А, может, четвертая"
Вроде, мы даже успокоились - после праздников количество зараженных было небольшим - по 300-400 человек в сутки.
С этими вопросами мы обратились (https://www.kp.md/daily/27241/4369895/) к Ирине Русу, врачу-инфекционисту инфекционной больницы имени Тома Чорба.
- Я же вам раньше говорила, что будут волны, так оно и есть, - ответила нам Ирина Русу. - Есть периоды, когда люди меньше болеют, сидят по домам. А на праздники встретились, начали контактировать. Молодежь вообще перестала соблюдать санитарные нормы, выходят, гуляют по паркам, целуются...
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