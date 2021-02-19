19 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
"Может, третья волна ковида сейчас в Молдове. А, может, четвертая"
19.02.2021

"Может, третья волна ковида сейчас в Молдове. А, может, четвертая"

Вроде, мы даже успокоились - после праздников количество зараженных было небольшим - по 300-400 человек в сутки. 
Однако, в последние дни кривая вновь поползла вверх - больше тысячи каждый день. С чем это связано? Почему вновь увеличилось количество больных?

С этими вопросами мы обратились (https://www.kp.md/daily/27241/4369895/) к Ирине Русу, врачу-инфекционисту инфекционной больницы имени Тома Чорба.

- Я же вам раньше говорила, что будут волны, так оно и есть, - ответила нам Ирина Русу. - Есть периоды, когда люди меньше болеют, сидят по домам. А на праздники встретились, начали контактировать. Молодежь вообще перестала соблюдать санитарные нормы, выходят, гуляют по паркам, целуются...
- Но праздники ведь давно закончились...
- Начали распространять вирус от одного к другому, а сейчас уже собираем урожай. Такие высокие цифры заболевших будут до тех пор, пока 70% населения не получит иммунитет.
- А какая у нас сейчас идет волна?
- Не знаю. Может, третья-четвертая. И в ближайшие дни нам тоже стоит ждать таких высоких цифр.
- Получается, люди перестали соблюдать санитарные нормы?
- Сейчас мало кто соблюдает их. Я езжу на работу в общественном транспорте, приезжаю на работу в 08-08.30, иногда в троллейбусе люди дышат друг другу в спину.

@Telegram KP


 
Количество просмотров:
137
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.