"Может, третья волна ковида сейчас в Молдове. А, может, четвертая"

Вроде, мы даже успокоились - после праздников количество зараженных было небольшим - по 300-400 человек в сутки.

Однако, в последние дни кривая вновь поползла вверх - больше тысячи каждый день. С чем это связано? Почему вновь увеличилось количество больных?

С этими вопросами мы обратились (https://www.kp.md/daily/27241/4369895/) к Ирине Русу, врачу-инфекционисту инфекционной больницы имени Тома Чорба.

- Я же вам раньше говорила, что будут волны, так оно и есть, - ответила нам Ирина Русу. - Есть периоды, когда люди меньше болеют, сидят по домам. А на праздники встретились, начали контактировать. Молодежь вообще перестала соблюдать санитарные нормы, выходят, гуляют по паркам, целуются...

- Но праздники ведь давно закончились...

- Начали распространять вирус от одного к другому, а сейчас уже собираем урожай. Такие высокие цифры заболевших будут до тех пор, пока 70% населения не получит иммунитет.

- А какая у нас сейчас идет волна?

- Не знаю. Может, третья-четвертая. И в ближайшие дни нам тоже стоит ждать таких высоких цифр.

- Получается, люди перестали соблюдать санитарные нормы?

- Сейчас мало кто соблюдает их. Я езжу на работу в общественном транспорте, приезжаю на работу в 08-08.30, иногда в троллейбусе люди дышат друг другу в спину.

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