Предприниматели против решения о закрытии торговых центров на выходные

Распоряжение властей закрывать торговые центры на выходные вызвало волну недовольства среди предпринимателей. Суббота и воскресенье — самые прибыльные для них дни. Без продаж, предупреждают администраторы, последуют снижения зарплат и сокращения.

"Мне это решение кажется неправильным, абсурдным, потому что закрывают часть магазинов. Торговые центры работать не будут, а остальные — да. Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Закрывать, так всех", - говорит администратор магазина Людмила Романенко.

Администраторы ещё нескольких магазинов рассказали, что работают в убыток с самого начала пандемии, и новые ограничения для них — удар под дых:

"Мы возмущены. В выходные мы продаем вдвое больше, чем в обычный день. А так за месяц продажи снизятся на 30%. В то же время арендную плату с нас могут потребовать в полном размере", - уверен менеджер магазина Раду Ботнарюк.

"Я бы рекомендовал провести анализ ситуации, возможно, ограничить число посетителей торговых центров, но не закрывать их. Мы и так сократили число работников. Оставшимся стараемся не снижать зарплату, но если так продолжится, придётся это сделать", - владелец магазина Дан Ионицэ.

В то же время некоторые из опрошенных нами потенциальных покупателей заявили, что готовы отказаться от шопинга по выходным: "По отношению к врачам несправедливо — они работают круглые сутки, а кто-то ходит по торговым центрам. Поэтому думаю, что нужно потерпеть, а не ходить туда-сюда".

Национальная комиссия в области общественного здоровья ограничила работу торговых центров после того, как за неделю количество новых случаев COVID-19 выросло на 18%.