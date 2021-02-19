В парламенте высказались за снос камня Гимпу

В парламенте РМ убеждены, что «камень Гимпу» нужно снести. Вот уже более десяти лет этот объект находится незаконно на центральной площади Кишинева.

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначений и иммунитету Василий Боля в своем официальном ответе на мое имя подчеркнул, что, согласно ныне действующему Закону о памятниках, возведение подобного рода объектов в общественных местах осуществляется на основании постановления правительства по предложению Минобразования, культуры и исследований на основании решения территориального компетентного органа местного публичного управления.

– Из вышеизложенного выходит, что статус памятника «жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима» незаконный, а для его демонтирования информируем, что Комиссия уведомила правительство, Министерство образования, культуры и исследований и местный совет муниципия Кишинев, - отмечено в ответе комиссии за подписью ее председателя.

Очень хочется надеяться, что незаконно установленный объект, искажающий, при этом, историю нашей страны, будет демонтирован с центральной площади Кишинева, тем более, что указ, пописывающий его установку, был признан неконституционным еще в 2010 году постановлением Конституционного суда.

Большое спасибо всем, кто поддерживает инициативу о демонтаже «камня Гимпу» - депутатам парламента, общественным организациям «Кадетское братство», «Наша Родина - Молдова», Профсоюзу сотрудников силовых органов, коллегам-журналистам из дружественных СМИ и всем, кто подписал онлайн-петицию с требованием демонтажа позорного булыжника. Надеюсь, очень скоро наше общее желание будет претворено в жизнь.

Также большое спасибо примару Кишинева Иону Чебану, который еще в мае 2018 года пообещал убрать «камень Гимпу».

Автор: Николай Костыркин