При помощи Плахотнюка она уничтожила Нэстасе, сняв его с президентских выборов в 2016 году, отменив победу на мэрских в 2018 году через решение суда.
При помощи Плахотнюка она победила Игоря Додона в 2020 году, в чем открыто признался Адриан Канду (фин Плахотнюка) с трибуны парламента (11 февраля 2021).
Вот что заявил Канду:
- "Госпожа Гаврилица, вы были с нашими коллегами из Pro Moldova в Сынжерей!
- Мы всей командой Pro Moldova не только из Сынжерея, но и со всей страны, помогли Додону уйти и госпоже Санду победить!
- Г-жа Майя Санду выиграла, г-н Гросу, в том числе благодаря моему вкладу и вкладу моих коллег из Pro Moldova".
- Вот и сейчас она координирует все свои действия с Плахотнюком и послом. И отзыв ордена Республики с согласия самого Плахотнюка -лишь один эпизод.