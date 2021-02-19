Санду всегда работала в связке с Плахотнюком. И сейчас работает с ним!

При помощи Плахотнюка она уничтожила Нэстасе, сняв его с президентских выборов в 2016 году, отменив победу на мэрских в 2018 году через решение суда.

При помощи Плахотнюка она победила Игоря Додона в 2020 году, в чем открыто признался Адриан Канду (фин Плахотнюка) с трибуны парламента (11 февраля 2021).

Вот что заявил Канду: