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Санду всегда работала в связке с Плахотнюком. И сейчас работает с ним!
19.02.2021

При помощи Плахотнюка она уничтожила Нэстасе, сняв его с президентских выборов в 2016 году, отменив победу на мэрских в 2018 году через решение суда. 

При помощи Плахотнюка она победила Игоря Додона в 2020 году, в чем открыто признался Адриан Канду (фин Плахотнюка) с трибуны парламента (11 февраля 2021). 

Вот что заявил Канду: 

  • "Госпожа Гаврилица, вы были с нашими коллегами из Pro Moldova в Сынжерей! 
  • Мы всей командой Pro Moldova не только из Сынжерея, но и со всей страны, помогли Додону уйти  и госпоже  Санду победить! 
  • Г-жа Майя Санду выиграла,  г-н Гросу, в том числе благодаря моему вкладу и вкладу моих коллег из Pro Moldova". 
  • Вот и сейчас она координирует все свои действия с Плахотнюком и послом. И отзыв ордена Республики с согласия самого Плахотнюка -лишь один эпизод.

 
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