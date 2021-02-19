19 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Немеренко получила свой диплом незаконно – подтверждение от министра образования
19.02.2021

Санду продолжит доказывать обратное?

Министр образования Лилия Поголша подтвердила информацию, согласно которой советница президента Молдовы Майи Санду, Алла Немеренко, получила свой диплом незаконно. Степень магистра Немеренко – обыкновенная «липа».

- Министерство образования, культуры и исследований проверило представленный документ в соответствии с Законом об образовании и Положением об организации магистерской подготовки. Этот диплом не соответствует требованиям. Для получения степени магистра необходимо пройти обучение, сдать экзамены и защитить кандидатскую диссертацию. Этого не было, - заявила Поголша в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4. 

Диплом Немеренко спровоцировал настоящий скандал. Майя Санду, при этом, продолжает твердить, что все претензии к Немеренко – это некие происки недоброжелателей, желающих очернить ее команду.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.