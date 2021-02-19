Немеренко получила свой диплом незаконно – подтверждение от министра образования

Санду продолжит доказывать обратное?

Министр образования Лилия Поголша подтвердила информацию, согласно которой советница президента Молдовы Майи Санду, Алла Немеренко, получила свой диплом незаконно. Степень магистра Немеренко – обыкновенная «липа».

- Министерство образования, культуры и исследований проверило представленный документ в соответствии с Законом об образовании и Положением об организации магистерской подготовки. Этот диплом не соответствует требованиям. Для получения степени магистра необходимо пройти обучение, сдать экзамены и защитить кандидатскую диссертацию. Этого не было, - заявила Поголша в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4.

Диплом Немеренко спровоцировал настоящий скандал. Майя Санду, при этом, продолжает твердить, что все претензии к Немеренко – это некие происки недоброжелателей, желающих очернить ее команду.

Автор: Михаил Генчу