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Сергей Мокану: зачем идти в КС с вопросами, которые прописаны в Конституции?!
19.02.2021

Ситуация с запросами политиков в Конституционный суд абсурдна. Об этом заявил в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло политик Сергей Мокану.

О его словам, то, что происходит сейчас в отношении КС, не имеет никакого смысла, потому что в Конституции четко прописаны ответы на те вопросы, с которыми сейчас политики обращаются в эту инстанцию за трактовкой.

– Следует менять политический класс. Она (Майя Санду – ред.) хочет и в ладах с законом остаться, и революцию сделать. Напоминает анекдот, где психиатр спрашивает бездомного: «Вы нормальный?». Я, вот, и их спрашиваю: вы нормальные?! - отметил Мокану.

Подготовил Михаил Генчу


 
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