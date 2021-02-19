Сергей Мокану: зачем идти в КС с вопросами, которые прописаны в Конституции?!

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Ситуация с запросами политиков в Конституционный суд абсурдна. Об этом заявил в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло политик Сергей Мокану.
О его словам, то, что происходит сейчас в отношении КС, не имеет никакого смысла, потому что в Конституции четко прописаны ответы на те вопросы, с которыми сейчас политики обращаются в эту инстанцию за трактовкой.
– Следует менять политический класс. Она (Майя Санду – ред.) хочет и в ладах с законом остаться, и революцию сделать. Напоминает анекдот, где психиатр спрашивает бездомного: «Вы нормальный?». Я, вот, и их спрашиваю: вы нормальные?! - отметил Мокану.
Подготовил Михаил Генчу
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