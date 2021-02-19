Инспектораты полиции закрылись для граждан: пишите письма на электронный адрес

Из-за пандемии прекращен прием граждан в инспекторатах полиции по всей Молдове. Таким образом правоохранительные органы стараются снизить риски, связанные с распространением коронавируса. Обращения и заявления в подразделения Генерального инспектората полиции (ГИП) предложено направлять по почте в электронном виде.

- Нам необходимо адаптироваться к изменениям и понимать, что в последнее время количество случаев заражения вирусом Covid-19 значительно увеличилось по всей стране, в том числе среди наших коллег. Полиция также находится на передовой в борьбе с новым коронавирусом. Днем и ночью полицейские пытаются предотвратить распространение вируса и убедить людей соблюдать эпидемиологические меры. По этой причине большинство из них подвержено заражению, - говорится в сообщении ГИП.

В случае необходимости граждане могут отправить онлайн-обращения на адреса электронной почты органов полиции: igp@igp.gov.md, petitie@igp.gov.md.

В экстренных случаях следует звонить в Службу 112.

Полиция призывает граждан соблюдать правила, установленные в связи с эпидемиологической ситуацией.

- Строго соблюдая правила защиты от распространения вируса Covid-19, только проявив ответственность, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Позже мы сообщим информацию о разрешении гражданам посещать офис Национальной полиции, - сообщили в полиции.

Автор: Михаил Генчу