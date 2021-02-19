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Стало известно, какие партии и с каким результатом прошли бы сейчас в парламент
19.02.2021

Любопытная электоральная картина. Опрос, проведенный компанией Intellect Group в сотрудничестве со Spero, выявил любопытную электоральную картину. В парламент в случае досрочных парламентских выборов попадут пять партий, но лишь две из них можно точно назвать проевропейскими. Правда, одна из них возьмет, на настоящий момент, первый результат, но лишь с небольшим перевесом над социалистами.

Другая будет стабильно последней в списке тех, которые проходят в парламент. Так что из представленных ниже результатов напрашивается вполне очевидный вывод - про-европейство нынче уже не в моде:

  1. PAS - 35,4%,
  2. ПСРМ - 31,5%,
  3. Наша партия» - 9,9%,
  4. Партия «Шор» - 8,9%
  5. ДПМ - 5,4%

Мандаты в таком случае распределятся следующим образом - PAS получит 39 мандатов, ПСРМ - 35, Наша партия – 11, партия «Шор» - 11, а ДПМ – 6 мандатов.

Автор: Михаил Генчу


 
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