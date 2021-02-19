Эксклюзив! За кулисами нового видео молдавской группы Zdob si Zdub

Интересные и порою неожиданные подробности о съемках клипа «На Ивана Купалу» нам рассказали Роман Ягупов, Маша Макарова и клипмейкер Игорь Левинский. В самый разгар зимы группа Zdob si Zdub и известная российская певица Маша Макарова решили согреть всех нас теплым летним видеоклипом на новую композицию «На Ивана Купалу».

Летом 2020 года, когда пандемия раскидывала свои щупальца по всей планете, «Здубы» бродили по лесам и озерам, собирали цветы и плели из них венки, прыгали через костер, пели песни и водили хороводы, смущая дачников и туристов в округе. И это все происходило в процессе создания видеоклипа, премьера которого состоялась буквально на днях.

- Роман, расскажи немного о процессе создания видеоклипа – кто выступил в качестве режиссера, кто был задействован в работе над ним?

- Режиссером был я, а сам клип снимали своими силами, сколотив практически на ходу рабочую команду из друзей, в которую вошли пиар-менеджер группы Корина Кайряк, Андрей Булат, Сергей Орлов, Каролина Войтенко (супруга Романа Ягупова – прим. ред.) и многие другие замечательные люди. Кстати, в клипе «На Ивана Купалу» я задействовал даже золотую рыбку из своего домашнего аквариума!

Клип снимали своими силами, сколотив практически на ходу рабочую команду из друзей. Фото: Lev RISEMAN

В процессе съемки и монтажа нам помогал прекрасный оператор и наш давний друг Игорь Левинский. Мы также пригласили на съемки Марту, дочь нашего бас-гитариста Михая Гынку. К сожалению, сам Михай, который является автором музыки и аранжировки песни, приехать не смог, поэтому в клипе на бас-гитаре играю я. Что касается Марты, то она прекрасно справилась со своей задачей – она идеально подошла и по своему образу, и по энергетике, и она просто волшебно управляла огнем на съемках! Это нужно видеть!

- Где проходили съемки?

- Ночную часть клипа мы снимали в Старом Оргееве в Vila Etnica, а дневную – на моей даче у Днестра и на территории экологического вио-парка «Варница». Что касается Маши Макаровой, то кадры с ее участием были отсняты ею самой в Москве. Получилась такая вот удаленная коллаборация.

- Просто интересно, а были другие кандидатуры на исполнение женской вокальной партии в песне и, соответственно, на участие в видеоклипе?

- Да, было несколько кандидатур, среди которых Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Инна Желанная, Пелагея, Полина Гагарина и даже София Ротару, но как-то не получилось посотрудничать ни с кем из них. На наше предложение откликнулась Маша Макарова (вокалистка группы «Маша и Медведи» - прим. ред.), которая с удовольствием согласилась принять участие во всей этой веселой затее!

В клипе снялась Марта, дочь бас-гитариста группы Zdob și Zdub Михая Гынку. Фото: Lev RISEMAN

- Что за история рассказывается в видеоклипе «На Ивана Купалу»?

- У этого клипа нет определенного сюжета – он просто показывает состояние девушки, которая гадает, ждет свою судьбу, думает о своей любви… Сама песня погружает человека в некий космос. Кстати, из-за того, что композиция исполняется на русском языке, изменилась и ее ритмика. Маша Макарова очень здорово спела свою партию, исполнив ее в присущей только ей манере.

Клипмейкер Игорь Левинский также рассказал «Комсомолке» несколько «закулисных» историй, связанных с созданием видеоклипа на песню «На Ивана Купалу»:

- Идея клипа полностью принадлежит Роману Ягупову, а монтировал все я. Честно признаться, пришлось повозиться, потому что материала для клипа мы отсняли очень много, несколько раз выезжали на съемки – даже полнолуние мы специально ловили, поэтому полная луна в клипе – самая настоящая! А вот кто нам серьезно мешал снимать видеоклип, так это комары! Из-за них у нас не получилось много красивых кадров. Мне кажется, что в Гура Быкулуй, где мы находились, производятся комары для всей Молдовы! Именно поэтому многие кадры снимались буквально на бегу. Я, например, был так сильно искусан комарами, что меня окунали в бассейн с холодной водой, потому что только это могло меня спасти.

С золотой рыбкой Ромы пришлось снимать несколько дублей, чтобы получился красивый кадр, который вы можете видеть в самом клипе. Рыбка выжила, кстати, но намучились мы с ней, потому что каждый раз, когда мы ее выпускали в бассейн и снимали этот кадр, после ее нужно было ловить. И из всех дублей только один оказался хорошим, который и вошел в клип.

В создании видеоклипа участвовал известный клипмейкер Игорь Левинский. Фото: Lev RISEMAN

- Сложно было работать с огнем? Ведь его тоже немало в клипе…

- Да, мы развели самый настоящий большой костер. И это, как оказалось, может быть опасно, ведь мы несколько раз обжигались! Поэтому нам пришлось в некоторых моментах использовать фаеры, которыми размахивала Марта и наши помощники – это нужно было для создания ощущения, что костры горят вокруг героев клипа. Особенно нас всех удивила Марта – она настолько легко управлялась с огнем, можно сказать, была с ним на «ты»! Это нечто! Она вообще очень талантливая девушка – разбирается в эзотерике, несмотря на свой юный возраст, преподает фаер, играет на куче музыкальных инструментов.

«КП в Молдове» связалась и с Машей Макаровой, которая поделилась своей историей сотрудничества с группой Zdob si Zdub и выразила надежду на встречу с нашими музыкантами на одной сцене в ближайшее время:

- Мне позвонили и предложили поучаствовать в дуэте с группой Zdob si Zdub, и я согласилась. Сотрудничать, правда, пришлось удаленно. Свою вокальную партию для песни «На Ивана Купалу» я записывала в Москве на студии звукозаписи «Зимородок», а также и кадры с моим участием для видеоклипа пришлось снимать отдельно – ребята из «Здубов» работали у себя в Молдове, а я в Москве – снимали рядом с домом на речке, а руководил съемочным процессом Рати Дабрундашвили.

Маша Макарова записывала свою вокальную партию для песни в Москве. Фото: соцсети

- Какие впечатления остались после совместной работы с ребятами из Zdob si Zdub?

- Могу сказать, что такое вот заочное сотрудничество со «Здубами» сложилось практически безупречно, и сейчас мы ждем уже очной встречи, которая должна случиться 22 февраля на концерте в ГЛАВCLUB в Москве!

Вот такая история. Ну, а мы, в свою очередь, предлагаем вам насладиться самим видеоклипом, о котором нам столько интересного рассказали его главные герои и создатели:

Zdob și Zdub feat. Маша Макарова — На Ивана Купалу

Николай МИШКОЙ