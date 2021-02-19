Опрос - компетентным правительство Гаврилицы считают лишь 2,5% опрошенных респондентов

Предлагают нам не пойми кого. Кабинет министров Натальи Гаврилицы, поддерживаемый Майей Санду, поддерживают лишь 2,5% процента опрошенных респондентов. Это выяснилось по итогам социологического опроса, который провела компания Intellect Group совместно с ассоциацией SPERO. Абсолютное большинство опрошенных (более 70%) прямо заявило, что считает данное правительство некомпетентным и непрофессиональным.

Лишь 2,5% процента опрошенных (25 человек из 1000) дали понять, что доверяют ему и считают кабмин, практически дублирующий кабмины времен Филата, профессиональным. Все остальные затруднились ответить на поставленные вопросы, сообщает noi.md

Автор: Михаил Генчу